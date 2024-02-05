Жильцы ЖК «Гвардейский» рассказали, что позитивная ситуация с обслуживанием домового и придомового имущества возможна. Дом №8 на улице Славной обслуживает управкомпания «Содружество».

Жильцы ЖК «Гвардейский» рассказали, что позитивная ситуация с обслуживанием домового и придомового имущества возможна. Дом №8 на улице Славной обслуживает управкомпания «Содружество». Местным жильцам не приходится пробираться через снежную кашу в своем дворе. Дорога вдоль многоэтажки, как и вся территория, выглядит чисто и ухоженно. Помимо двух тракторов и самосвалов, в парке управкомпании – своя снегоуборочная