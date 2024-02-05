Пробитая резина, гнутые диски: когда заделают ямы на трассе М-7 во Владимирской области? Десятки...

"Пробитая резина, гнутые диски": когда заделают ямы на трассе М-7 во Владимирской области?Десятки машин попали в ямы на трассе М7 на границе Гороховецкоого и Вязниковского районов. В сети появилось видео вереницы автомобилей с пробитыми колесами, которая растянулась вдоль обочины федеральной дороги.Очевидцы пишут, что этот участок трассы не освещен, глубокие ямы - в обеих полосах. Пробитая резина, гнутые диски. Кто-то лишился одного колеса, кто-то - сразу двух.На состояние дорожного полотна на М7 в сторону Нижнего Новгорода автолюбители жалуются не первый год.В управлении дороги поспешили сообщить, что ямы уже заделали.ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород":"Отметим, что дефекты в дорожном покрытии возникают из-за частых колебаний температуры от минусовой к плюсовой и высокой интенсивности движения. Оперативное устранение повреждений – временная мера, призванная обеспечить безопасность дорожного движения до момента проведения плановых ремонтных работ. При наступлении благоприятных погодных условий подрядные организации приведут к нормативам данные участки".Аналогичная ситуация - на мосту на Южном объезде Владимира.Водители жалуются, что после открытия платной магистрали дорожники совсем забыли про "бесплатную" М7. Дорога в ужасном состоянии. На проезжей части образовались глубокие колеи. В некоторых местах сквозь асфальт уже видно арматуру мостовых плит.