Об этом сообщили сотрудники надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.

Прокуратура требует убрать несанкционированную свалку у Красной Горбатки. Об этом сообщили сотрудники надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.Требование предъявлено к органам местного самоуправления. После проверки селивановской прокуратурой в районный суд был подан иск, который был удовлетворён.Теперь власти обязаны убрать свалку мусора, бытовых и строительных отходов неподалёку от посёлка. Размещение этих отходов может повлечь загрязнение почвы и причинить ущерб здоровью граждан.