Пропал человек: во Владимире продолжаются поиски матери двоих детей Во Владимире продолжаются ...

Пропал человек: во Владимире продолжаются поиски матери двоих детейВо Владимире продолжаются поиски 34-летней матери двоих детей, девушку зовут Кристина Матушевская. Она ушла из дома ночью 31-го января - в неизвестном направлении. И с тех пор её никто не видел.Сотрудники полиции и активисты отряда Лиза Алерт пытаются установить маршрут, по которому двигалась девушка. В первую очередь поиски идут в микрорайоне Доброе.Волонтёры ищут свидетелей, которые могли её видеть, отсматривают съемки с автомобильных видеорегистраторов и камер наблюдения.Кристина Матушевская, в девичестве Попова, была одета в черное кожаное пальто, бежевый спортивный костюм, белый шарф, черные кроссовки. Девушка худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.Всю информацию можно сообщить по номеру 112.