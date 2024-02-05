Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке.

Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке. Чаще всех открывают сберегательные продукты без посещения офиса в Пензенской области, а совершают платежи жители Мурманской области. Такова статистика ВТБ за 2023 год.Согласно статистике, наиболее активно пользуются цифровыми каналами обслуживания в Москве (21,6% от численности населения), Хабаровском крае (16,3%), Санкт-Петербурге (16%), Тюменской и Магаданской области (15,6% и 15,3% соответственно). Большинство из этих регионов географически удаленные, поэтому для их жителей онлайн-канал – наиболее удобный способ коммуникации с банком. Реже используют онлайн-сервисы в Чечне - 3%.Переводы и платежи являются самыми востребованными операциями в цифровых каналах банка. Чаще всего переводы онлайн совершают жители Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Чеченской Республики, Республики Бурятия и Хабаровского края. При этом наиболее популярным способом перевода во всех регионах является СБП, доля которой превышает 80% от всех переводов в банке.Активно опцией платежей пользуются в Мурманской, Вологодской и Смоленской областях, Республике Карелия и Саратовской области. В среднем на каждого пользователя онлайн-банка приходится более 3 таких операций в месяц. Самым популярным видом онлайн-платежа практически по всей России является оплата мобильной связи, но в Мурманске, Пензе и Туле на первом месте — коммунальные платежи. Реже всего совершают онлайн-платежи жители Рязанской области.Новосибирская, Воронежская и Самарская область стали лидерами в России по доле оформленных в онлайн-банке потребительских кредитов: в этих регионах она достигла рекордных значений – 87% от общего числа выдач. По стране в целом клиенты банка дистанционно получили каждый второй потребительский кредит. Сбережения активнее всего в онлайн-каналах размещают жители Пензенской области: они открывают онлайн порядка 93% вкладов и накопительных счетов. По России в целом этот показатель составляет 82%.«Каждый второй банковский продукт сегодня оформляется дистанционно. Онлайн-банк активно используют не только в наиболее продвинутых с точки зрения применения технологий центральных городах России, но также он весьма полезен для жителей удаленных от центра регионов. Мы работаем над тем, чтобы сделать услуги доступными максимально большему числу россиян и обеспечить разнообразие, стабильность и безопасность финансовых операций. За год аудитория онлайн-банка выросла почти на 20%», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.*Статистика собрана на основе данных о ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн в регионах России и рассчитана с учетом численности населения регионов.