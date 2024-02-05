Семеро участников преступной группы совершали крупные кражи на строительных объектах во...

Семеро участников преступной группы совершали крупные кражи на строительных объектах во Владимирской области.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, утверждено обвинительное заключение в отношении семерых жителей различных регионов России.Мужчины обвиняются в совершении 12 преступлений («кражи», в том числе «в крупном размере»).«Тщательно планируя преступления, проводя разведку на местности перед совершением преступных посягательств, используя для перевозки похищенного арендованный транспорт, с января по апрель 2022 года со строительных площадок городов Владимира, Костромы, Мурома, Коврова злоумышленники похитили имущество на сумму свыше 3,6 млн рублей...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Злоумышленников интересовали стройматериалы, инструменты и пр.Кроме того, трое обвиняемых «совершили хищения имущества на сумму свыше 700 тысяч рублей с трёх строящихся объектов городов Владимира и Костромы», пояснили в прокуратуре.В данный момент это уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.Фото: freepik.com