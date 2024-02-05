Смотрите Вести в 14:30: Чем Владимирская область намеревается помогать посёлку Кировское?
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Смотрите "Вести" в 14:30: Чем Владимирская область намеревается помогать посёлку Кировское?
- М-7 минусует по колесам.
Два десятка пробитых покрышек в Вязниковском районе за один день. Южный объезд не отстаёт.
- Помощь Донбассу
У тридцать третьего региона новый подшефный...Чем Владимирская область намеревается помогать посёлку Кировское? Визит губернатора в ДНР.
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И выходные в восьмиугольнике. Итоги турнира по смешанным единоборствам и планы бойцов.