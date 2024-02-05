Житель Собинского района смог отсудить у продавца онлайн-магазина 5 000 рублей за отмененный заказ. Покупатель заключил договор на покупку растения (какого конкретно, в иске не сообщается) за 1

Житель Собинского района смог отсудить у продавца онлайн-магазина 5 000 рублей за отмененный заказ. Покупатель заключил договор на покупку растения (какого конкретно, в иске не сообщается) за 1 338 рублей, внес 100% предоплату по договору. Однако, почитав отзывы, резко передумал покупать товар, но деньги ему так и не вернули. О случае рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора