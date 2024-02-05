Проект могут распространить на другие стационары города.

Проект могут распространить на другие стационары города.В Москве впервые заработала уникальная "аптека-робот". Проект запустили на базе городской клинической больницы №67 имени Ворохобова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учет и хранение лекарств", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.Робот способен следить за сроком годности препаратов и их соответствию накладным. Также он может составлять заказы для отделений больницы, что упрощает и ускоряет работу врачей.Собянин обратил внимание, что проект "Умная аптека" находится на стадии пилота. В случае успеха его распространят на другие столичные стационары.Ранее мэр Москвы программу обеспечения медработников форменной одеждой. Планируется выдать более 140 тысяч комплектов. Создатели формы учли пожелания медиков и требования техники безопасности.В 2023 году в Москве 13 новых поликлиник. В корпусах 40 больниц прошел капитальный ремонт. За последние пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры столицы.