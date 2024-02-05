Тренер по ментальной арифметике Наталья Конина и ее дочь Екатерина рассказали, как обходиться без...

Тренер по ментальной арифметике Наталья Конина и ее дочь Екатерина рассказали, как обходиться без калькулятораРебята из Владимирской области, воспитанники ковровского центра "Спринт" стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Турнир проходил в индийском Мумбае.Дети складывали и вычитали, умножали и делили сложные, многозначные числа в уме.Как научиться обходиться без калькулятора, в интервью Радио России рассказали тренер команды Наталья Конина и ее дочь Екатерина.