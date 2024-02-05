Об этом рассказали сотрудники Областной детской клинической больницы.

У 16-летней владимирки врачи выявили редкое онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина. Об этом рассказали сотрудники Областной детской клинической больницы.На 100 тысяч человек населения заболеваемость составляет, в среднем, 2,2 случая. Смертность составляет – 0,61 случаев. Чаще всего болезнь встречается среди женского населения. Среди симптомов – лихорадка, зуд кожи, увеличение лимфоузлов, одышка, кашель, боль в груди.Девочка и обратилась к врачам с похожими жалобами после новогодних праздников. По её словам, симптомы мучили её около двух последних месяцев. Ей назначили обследование, после чего и была выявлена онкология. Ей назначена химиотерапия.