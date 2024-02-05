У жителя Владимирской области отняли автомобиль люди, которых он согласился подвезти. В конце...

У жителя Владимирской области отняли автомобиль люди, которых он согласился подвезти.В конце января в ОМВД России по Судогодскому району обратился 38-летний местный житель. К нему на одной из улиц Судогду с просьбой подвезти до кафе обратились двое незнакомых ему молодых людей. Поездку они обещали оплатить, на что местный житель согласился. Однако заведение оказалось закрыто. Тогда находившиеся в состоянии алкогольного опьянения пассажиры попросили водителя проследовать еще по нескольким адресам. После чего, один из пассажиров вступил в конфликт с владельцем автомобиля и, применив насилие, завладел его иномаркой.Злоумышленник за рулем «Опеля» был задержан на территории Судогды. Иномарка без каких-либо повреждений возвращена владельцу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Подозреваемый в угоне 24-летний житель районного центра дал признательные показания, пояснив, что всему виной нетрезвое состояние.Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Подозреваемый находится под подпиской.Фото: https://33.мвд.рф/