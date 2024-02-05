В 2024 году на Горьковской магистрали планируется капитально отремонтировать более 370 км пути.

В 2024 году на Горьковской магистрали планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 135 стрелочных переводов.Как отметил начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, наиболее масштабные работы пройдут на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки и Пижма – Буреполом в Нижегородской области, Яр – Кожиль, Долгушино – Слободское, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Пансаюк в Кировской области, Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец во Владимирской области.Кроме того, капитальный ремонт пути будет произведен на участках Кленовский – Бисертский завод в Свердловской области, Рабак – Куеда в Пермском крае, Бирюли - Куркачи в Республике Татарстан, Глазов – Балезино, Кизнер - Саркуз и Болгуры – Кварса в Удмуртской Республике.В рамках капитального ремонта будут проводиться работы по замене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта, сварке стыков на участках. Также будет произведена укладка бесстыкового пути.«Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов», - добавил Сергей Дорофеевский.Напомним, в 2023 году было уложено 213 км бесстыкового, так называемого «бархатного» пути, произведена замена 121 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы прошли на участках: Балахониха – Остановочный пункт 408 км в Нижегородской области; Красноуфимск – Зюрзя, Бисертский – з-д-Солдатка и Чад – Черная Речка в Свердловской области; Арск – Корса в Республике Татарстан; ст.Кизнер и ст.Саркуз в Удмуртской Республике.