В городе Кольчугино один из руководителей районной больницы присвоил около миллиона...

В городе Кольчугино один из руководителей районной больницы присвоил около миллиона рублей.Установлено, что ещё в начале 2010 года к руководству медицинского учреждения обратился местный житель с просьбой о его трудоустройстве (чтобы получить страховой пенсионный стаж без выполнения трудовых обязанностей и выплаты зарплаты).В результате мужчина был принят на должность монтажника санитарно-технических систем и оборудования.«Открытая на его имя банковская карта, на которую поступала заработная плата, осталась у руководства учреждения здравоохранения...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате — с 2010 года по октябрь 2019 года на карту было перечислено свыше 965 тысяч рублей, которые впоследствии были обналичены и использованы должностным лицом из руководства больницы по своему усмотрению.«В табели учета рабочего времени вносились недостоверные сведения об отработанном гражданином рабочем времени. Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepik.com