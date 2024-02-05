На текущей неделе, 6 и 7 февраля, в Гороховецком районе будет перекрывать федеральную трассу М-7 «Волга».

На текущей неделе, 6 и 7 февраля, в Гороховецком районе будет перекрывать федеральную трассу М-7 «Волга». Об этом рассказали региональные СМИ ос ссылкой на пресс-службу ФГУП «Упрдор Москва – Нижний Новгород».Ограничение движения связано со строительством надземных пешеходных переходов. Так, 6 февраля, с 21.00 до 22.40 трассу перекроют в Митине, а в ночь с 6 на 7 февраля – в Крутове.Водителям рекомендуют пользоваться объездными дорогами.