Кольчугинская прокуратура проверила исполнение законодательства при расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что сантехник, который по документам трудится в районной больнице, на

Кольчугинская прокуратура проверила исполнение законодательства при расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что сантехник, который по документам трудится в районной больнице, на самом деле там не работает. Установлено, что в 2010 году местный житель попросил руководство медицинского учреждения трудоустроить его фиктивно, чтобы получать страховой пенсионный стаж. В результате мужчина был “принят на работу” на должность монтажника санитарно-технических