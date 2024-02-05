Нарушения выявила прокуратура Владимирской области.
В Кольчугинской больнице заведующая туберкулёзного кабинета получала деньги за липового сантехника. Нарушения выявила прокуратура Владимирской области.
Махинации начались в 2010 году, когда ради трудового стажа мужчина устроился монтажником санитарно-технических систем оборудования. Работать он не собирался. Руководство ГБУЗ «Кольчугинская районная больница» трудоустроила местного жителя, оформила ему банковскую карту.
В течение 14 лет на эти реквизиты стабильно поступала заработная плата по ставке сантехника, которую заведующая тубкабинета оставляла себе. За столько лет в общей сложности она прикарманила 965 тысяч рублей, с тем учётом, что на остальных сотрудниках медицинского учреждения она экономила.
Сейчас прокурорами возбуждено уголовное дело.