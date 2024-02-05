Нарушения выявила прокуратура Владимирской области.

В Кольчугинской больнице заведующая туберкулёзного кабинета получала деньги за липового сантехника. Нарушения выявила прокуратура Владимирской области.Махинации начались в 2010 году, когда ради трудового стажа мужчина устроился монтажником санитарно-технических систем оборудования. Работать он не собирался. Руководство ГБУЗ «Кольчугинская районная больница» трудоустроила местного жителя, оформила ему банковскую карту.В течение 14 лет на эти реквизиты стабильно поступала заработная плата по ставке сантехника, которую заведующая тубкабинета оставляла себе. За столько лет в общей сложности она прикарманила 965 тысяч рублей, с тем учётом, что на остальных сотрудниках медицинского учреждения она экономила.Сейчас прокурорами возбуждено уголовное дело.