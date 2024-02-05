В понедельник, 5 февраля, в Коврове провожают в последний путь выдающегося спортсмена и тренера по самбо Александра Горелова.

В понедельник, 5 февраля, в Коврове провожают в последний путь выдающегося спортсмена и тренера по самбо Александра Горелова. Об этом рассказала городской администрации.Александр Юрьевич был мастером спорта международного класса, восьмикратным чемпионом России, чемпионом Панамериканских игр и семикратным чемпионом мира по самбо. Он умер 3 февраля в возрасте 74 лет.«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах ковровчан», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.