В Коврове вынесен приговор «ясновидящей», которая обманывала доверчивых клиентов Пресс-служба...

В Коврове вынесен приговор «ясновидящей», которая обманывала доверчивых клиентовПресс-служба Ковровского городского суда сообщила, что вынесен приговор по обвинению жительницы Московской области в совершении восьми преступлений (в том числе — мошенничестве, краже чужого имущества «путем обмана» и пр.)«... В 2022 году женщина размещала в различных газетах объявления, содержащие ложные сведения об оказании ею услуг в области ясновидения, «снятия порчи», с указанием перечня предоставляемых услуг и контактных телефонов. В период с июня 2022 года по июнь 2023 года к ней обратились восемь человек (жители Коврова, Владимира, Камешковского района, Судогодского района, Московской и Ленинградской области), принимая её за человека, обладающего навыками ясновидения и «снятия порчи»...» - пояснили в пресс-службе Ковровского городского суда.«Ясновидящая» в счет оплаты за "особые ритуалы" требовала деньги. За проведенные обряды потерпевшие передавали от 40 000 до 220 000 рублей.В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.Приговором суда женщине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 4 месяца - с удержанием в доход государства 10% заработной платы.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: freepik.com