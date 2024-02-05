Об этом рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции во время рейда по борьбе с вождением в нетрезвом состоянии.

В прошлом году во Владимирской области было поймано 5300 пьяниц за рулём. Об этом рассказали сотрудники региональной Госавтоинспекции во время рейда по борьбе с вождением в нетрезвом состоянии.В это число вошли не только те, у кого были выявлены лишние промилле, но и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. На тех, кто был пойман повторно в нетрезвом состоянии, были возбуждены уголовные дела.Также в ГИБДД рассказали, что в том году в ДТП погибло 46 человек и 238 травмировались. Всего таких аварий было 171.