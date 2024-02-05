На текущей неделе, 7 и 8 февраля, во Владимире произойдёт отключение подачи газа по ряду адресов.

На текущей неделе, 7 и 8 февраля, во Владимире произойдёт отключение подачи газа по ряду адресов. Об этом рассказала городской администрации.Так, в среду с 10.00 до 14.00 голубое топливо перестанет поступать жильцам дома №183 по улице Доброслеьской. А в четверг с 10.00 до 14.00 без газа останется часть жителей дома №7 по улице Соколова-Соколенка.Отмечается, что отключение связано с ремонтными работами на надземном газопроводе низкого давления.