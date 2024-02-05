Жители города Владимир и Владимирской области продолжают готовить гуманитарную и материальную помощь для защитников Родины.

В Павловском селе Суздальского района был открыт новый пункт по созданию сетей для маскировки. По словам работающих там волонтёров, каждая сеть – это спасённая жизнь солдата, а потому в неё должны быть вложены особая любовь и забота.Практически каждый волонтёр не понаслышке знает, каково это – переживать за родного человека, отправленного на фронт. Гороховчане непрерывно отправляют на фронт посылки, жители Камешковского района подготовили и отправили на фронт партию одежды. Правительство Владимирской области благодарит каждого неравнодушного, оказывающего поддержку в столь трудное время.