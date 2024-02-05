Владимирская область представляет свои продукты питания на Международной выставке «Продэкспо» в Москве.

В Москве 5 февраля стартовала 31-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024". Учреждение проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России и при патронате Торгово-промышленной палаты РФ. В церемонии открытия выставки присутствовали губернатор Владимирской области Александр Авдеев, его первый заместитель Александр Ремига, председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова, министр сельского хозяйства Олег Пугаев, президент Региональной торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов, сельхозтоваропроизводители, представители пищевой промышленности и сферы гастрономического туризма."За годы проведения выставки количество участников значительно возросло. Владимирская область традиционно участвует в этом мероприятии, но на этот раз представление региона было особенно масштабным. Здесь производители имеют возможность представить свою продукцию в выгодном свете и найти перспективных партнеров, включая зарубежных. Выставка затрагивает не только вопросы продовольствия, но и инвестиций, маркетинга, упаковки, тары, кормов для животных. Для нас это важный шаг в процессе интеграции между регионами и странами",— подчеркнул Александр Авдеев.Деловая программа "Продэкспо-2024" сфокусирована на качестве и безопасности продуктов питания и напитков, развитии продаж и сотрудничестве закупщиков торговых сетей, общественного питания, корпораций с производителями и поставщиками. В рамках форума запланировано множество отраслевых мероприятий, панельных дискуссий и тематических сессий. Выставка продлится до 9 февраля.