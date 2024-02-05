Торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера состоялась 3 февраля в Северодвинске, сообщили в правительстве области. Мероприятие прошло под руководством

Торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера состоялась 3 февраля в Северодвинске, сообщили в правительстве области. Мероприятие прошло под руководством Главнокомандующего Военно-морского флота России Николая Евменова. 33 регион представляли заместитель Губернатора Эдуард Селезнёв и министр региональной безопасности Сергей Полузин. Сергей Полузин, министр региональной безопасности Делегация ознакомилась с бытом экипажа подлодки, с его кадровым составом.