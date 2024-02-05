Росстат выложил официальные данные по численности населения за прошедший год.

Росстат опубликовал сведения за 2023 год. По подсчётам демографов, Владимирская область потеряла 1,12% населения за год. За прошедший год численность сократилась на 14800 человек.В отличие от вышеназванных регионов наибольшим приростом населения могут похвастать Москва и Московская область (110 тыс.), Югра (30 тыс.), Дагестан (23 тыс.) и Чечня (20 тыс.). Относительным приростом населения могут похвастать Ненецкий Автономный Округ (около 2%), а также Ингушетия и Калмыкия.По подсчётам за 2023 год идёт сокращение населения сельской местности и прирост в городах. На данный момент процент городского населения достиг 74,97%.