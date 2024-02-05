Жители микрорайона Веризино заметили дым в окне 4 этажа дома №37 Б на улице Новгородской и сообщили в МЧС. Пожарные отреагировали незамедлительно, но проехать смогла только одна из двух

Жители микрорайона Веризино заметили дым в окне 4 этажа дома №37 Б на улице Новгородской и сообщили в МЧС. Пожарные отреагировали незамедлительно, но проехать смогла только одна из двух машин. Остальным спасателям пришлось добираться пешком. Как сообщили в МЧС, вызов оказался ложным. Произошедшее с пожарными в этот раз никак на исход событий не повлияло. Но