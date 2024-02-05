Владимирские спасатели провели тренировку по десантированию с вертолёта Ми-8.

Владимирские спасатели провели тренировку по десантированию с вертолёта Ми-8. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.В мероприятии, которое проходило 29 января на аэродроме Добрынское, приняли участие 37 человек. Сотрудники учились прыгать с парашютом, а также выполняли спуски со специальным устройством.«Такие учения, проводимые раз в квартал на протяжении нескольких недель, направлены на повышение мастерства для работы в сложных условиях», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.