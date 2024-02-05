Во время рабочей поездки в Белгородскую область, ДНР и ЛНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил воинскую часть, где сегодня проходят службу наши земляки.

Во время рабочей поездки в Белгородскую область, ДНР и ЛНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил воинскую часть, где сегодня проходят службу наши земляки. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Александр Авдеев проверил условия, в которых проживают владимирские контрактники и мобилизованные, и отметил хорошее снабжение. Также губернатор пообщался с военнослужащими и выслушал их просьбы.Кроме того, бойцы получили партию помощи из Владимирской области. Гуманитарный конвой доставил в часть пиломатериалы, водонагреватели и приборы ночного видения.