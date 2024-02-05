Во Владимире директор фирмы по производству мебели обманул более 30 своих клиентов.
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Во Владимире директор фирмы по производству мебели обманул более 30 своих клиентов.
По информации региональной пресс-службы УМВД России и mvdmedia.ru, завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего директора компании по производству мебели в серии мошенничеств.
Потерпевшими признаны 32 человека – это жители Владимира, Коврова, Москвы и Подмосковья.
Как выяснилось, в 2022 году обвиняемый, управлял коммерческой организацией, заключал с гражданами договоры на производство и установку кухонных гарнитуров.
Получив от 32 клиентов около 6 млн рублей, свои обязательства он так и не выполнил.
В результате обыска по месту жительства фигуранта полицейскими была изъята документация, а также более 200 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал, за время следствия частично возместил причинённый материальный ущерб.
Сообщается, что в данный момент материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.
Фото: freepik.com