Во Владимире директор фирмы по производству мебели обманул более 30 своих клиентов. По информации...

Во Владимире директор фирмы по производству мебели обманул более 30 своих клиентов.По информации региональной пресс-службы УМВД России и mvdmedia.ru, завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего директора компании по производству мебели в серии мошенничеств.Потерпевшими признаны 32 человека – это жители Владимира, Коврова, Москвы и Подмосковья.Как выяснилось, в 2022 году обвиняемый, управлял коммерческой организацией, заключал с гражданами договоры на производство и установку кухонных гарнитуров.Получив от 32 клиентов около 6 млн рублей, свои обязательства он так и не выполнил.В результате обыска по месту жительства фигуранта полицейскими была изъята документация, а также более 200 тысяч рублей.Свою вину мужчина признал, за время следствия частично возместил причинённый материальный ущерб.Сообщается, что в данный момент материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.Фото: freepik.com