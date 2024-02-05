Выставка работ владимирского живописца Владислава Потехина откроется 10 февраля в Центре пропаганды изобразительного искусства. Художник творил в 50-е годы прошлого века, особенно любил

Выставка работ владимирского живописца Владислава Потехина откроется 10 февраля в Центре пропаганды изобразительного искусства. Художник творил в 50-е годы прошлого века, особенно любил импрессионизм. А ведь это течение в СССР в 40-х было строго запрещено. О том, чего ждать от выставки, рассказали в сообществе Центра. Владислав Потехин родился 5 мая 1928 года в Иваново в