В региональном центре перед судом престанут 7 жителей разных субъектов РФ.
В региональном центре перед судом престанут 7 жителей разных субъектов РФ. Мужчин обвиняют в 12 кражах, в том числе в крупном размере, со строительных объектов во Владимирской и Костромской областях. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Правоохранители установили, что с января по апрель 2022 года фигуранты похищали инструменты, стройматериалы и прочее ценное имущество. Ущерб от их деятельности превысил 3,6 млн рублей.
«Кроме того, трое из обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищения имущества на сумму свыше 700 тыс. рублей с трёх строящихся объектов городов Владимира и Костромы», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.