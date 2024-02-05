В региональном центре перед судом престанут 7 жителей разных субъектов РФ.

В региональном центре перед судом престанут 7 жителей разных субъектов РФ. Мужчин обвиняют в 12 кражах, в том числе в крупном размере, со строительных объектов во Владимирской и Костромской областях. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что с января по апрель 2022 года фигуранты похищали инструменты, стройматериалы и прочее ценное имущество. Ущерб от их деятельности превысил 3,6 млн рублей.«Кроме того, трое из обвиняемых, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищения имущества на сумму свыше 700 тыс. рублей с трёх строящихся объектов городов Владимира и Костромы», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящее время уголовное дело передано в суд.