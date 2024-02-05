Врачи из владимирской ОДКБ обнаружили у 16-летней девочки крайне редкое злокачественное заболевание – лимфому Ходжкина. Заболеваемость в России составляет 2,2 случая на 100 000 населения в год,

Врачи из владимирской ОДКБ обнаружили у 16-летней девочки крайне редкое злокачественное заболевание – лимфому Ходжкина. Заболеваемость в России составляет 2,2 случая на 100 000 населения в год, рассказали сотрудники больницы в соцсетях. Школьница обратилась к педиатру после новогодних праздников. Она жаловалась на температуру, кашель, одышку, увеличение лимфоузлов. Девочке было плохо 2 месяца. Врачи заподозрили онкологию.