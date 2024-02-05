В воскресенье, 4 февраля, во Владимирской области случилось ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки «Форд».

В воскресенье, 4 февраля, во Владимирской области случилось ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки «Форд». Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.Инцидент произошёл в 12.10 на автотрассе «Владимир-Улыбышево-Радужный». Установлено, что автобус под управлением 44-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.В аварии травмы получили водительница «Форда» и её 28-летняя попутчица. Отмечается, что женщинам оказали медпомощь на месте ДТП.