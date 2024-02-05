Во Владимирской области на М-7 «Волга» будут действовать временные ограничения...

Во Владимирской области на М-7 «Волга» будут действовать временные ограничения движения.Пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» информирует, что продолжается реализация программы повышения безопасности дорожного движение на федеральных трассах во Владимирской области.Отмечается, что одна из ключевых задач - разведение транспортного и пешеходного потоков на разные уровни с помощью надземных пешеходных переходов.Искусственные сооружения, позволяющие пешеходам безопасно пересечь трассу М-7 «Волга», возведут в населенных пунктах Крутово и Митино Гороховецкого района.Уточняется, что работы по установке переходов уже ведутся. На конец марта, например, запланирован монтаж пролетных строений над проезжей частью и габаритных ворот перед сооружением.Предстоящей ночью на следующих участках Владимирской области введут кратковременные ограничения, в том числе с перекрытием движения:6 февраля с 21:00 до 22:40 на 315-м км М-7 «Волга» в Митино;в ночь с 6 на 7 февраля с 23:00 до 1:10 на 316-м км М-7 «Волга» в Крутово.Важно!Возможный маршрут объезда: по региональным дорогам 17Н-1 и 17К-2 через «Сергиевы Горки – Татарово – Фоминки – Чулково» с выходами на 300-м и 324-м км М-7 «Волга».Фото: https://mnn.rosavtodor.gov.ru