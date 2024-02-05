Надземные пешеходные переходы построят в Гороховецком районе в населенных пунктах Крутово и Митино, сообщают в правительстве области. Работы по установке сооружений уже начались. Монтаж

Надземные пешеходные переходы построят в Гороховецком районе в населенных пунктах Крутово и Митино, сообщают в правительстве области. Работы по установке сооружений уже начались. Монтаж пролетных строений запланирован на конец марта. Из-за строительства переходов автомобилистов ждут временные ограничения движения: 6 февраля с 21:00 до 22:40 – на 315-м км в Митино, в ночь с 6 на