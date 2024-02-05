Во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Видео ДТП...

Во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.Видео ДТП появилось в сообществе Вконтакте «Подслушано во Владимире». На нём видно, как пассажирский автобус жёстко «задевает» автомобиль.По сообщению службы ГИБДД по Владимирской области, инцидент произошел 4 февраля в 12:10 на 3-м км автодороги “Владимир-Улыбышево-Коняево”.По предварительной информации: водитель автобуса (маршрута 115) 1979 года рождения выехал на «встречный» участок дороги (почему — пока неизвестно), после чего произошло столкновение с автомобилем «Ford Mondeo».За рулем машины находилась девушка 1995 года рождения.Как стало известно, пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.Видео, фото: https://vk.com/overhearauto33