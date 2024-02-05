Во Владимирской области валовой надой молока превысил 500 тысяч тонн. Это на 6,5 процентов...

Во Владимирской области валовой надой молока превысил 500 тысяч тонн.Это на 6,5 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, Александр Ремига.Положительная тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Но регион производит больше сырья, чем может переработать. Поэтому существенная часть молока отправляется на переработку в другие регионы. И добавленная стоимость тоже остаётся там. Правительство области хочет решить проблему за счёт предоставления владимирским переработчикам субсидии на модернизацию производства. Следующим шагом станет привлечение новых инвесторов. Добавлю, в особой экономической зоне "Владимир" скоро заработает предприятие "Киржач молоко", которое будет производить около двадцати наименований кисломолочных продуктов, подчеркнул Ремига.