Во Владимирской области завели уголовное дело на уклониста от военной службы. Муромской городской...

Во Владимирской области завели уголовное дело на уклониста от военной службы.Муромской городской прокуратурой установлено, что у жителя г.Мурома, подлежащего призыву на военную службу, отсутствовали законные основания для освобождения либо отсрочки от призыва.Вместе с тем, будучи заранее и надлежащим образом извещенным соответствующими повестками о прохождении обязательных мероприятий, связанных с призывом на срочную военную службу, в назначенные даты и время в военный комиссариат мужчина не являлся, сообщила пресс-служба облпрокуратура.Городской прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы".Фото: pixuel.com