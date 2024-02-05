На текущей неделе во Владимирской области существенно похолодает.

На текущей неделе во Владимирской области существенно похолодает. Об этом рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные синоптиков.Если в понедельник, 5 февраля, температура будет держаться в районе -1 градуса, то уже в четверг и пятницу ртутные столбики термометров опустятся до отметки в -14 градусов. Кроме того, ежедневно ожидается небольшой снег.«Будьте аккуратны на дорогах, возможен гололёд», - говорится в сообщении пресс-службы.