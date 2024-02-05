Во Владимирскую область возвращаются трескучие морозы. Синоптики Гидрометцентра России рассказали,...

Во Владимирскую область возвращаются трескучие морозы.Синоптики Гидрометцентра России рассказали, что под влиянием обширного циклона, расположившегося над центром и востоком Европы, поступление холодных воздушных масс с северо-запада обеспечит понижение температуры. Проще говоря: нас ждут трескучие морозы! И особенно в ночное время суток.Во вторник и среду среднесуточная температура будет близка к климатической норме, но в последующие дни станет ниже "критической отметки", в пятницу и субботу примерно на 4-5°C. Ночью ожидается до -21°C.Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Воздушные потоки в атмосфере над Европейской Россией постепенно будут разворачиваться на северо-восточные.Пятница (9 февраля) окажется самой морозной на этой неделе. Правда, покажется солнце.Завтра же — 6 февраля (во вторник) жителей Владимирской области ожидает до -6°C днём, до -10...12°C ночью.Атмосферное давление - 734 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный 1-2 метра в секунду. Вероятность осадков (снег) — 60%.Народный прогноз погоды на 6 февраля:«Если метёт метель 6 февраля, то весна будет поздней»;«Если стоит безветренная погода, то с середины июля установится жаркая и сухая погода»;«Если небо — чистое, то скоро наступит оттепель».Фото: freepik.com