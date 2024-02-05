По прошествии трех месяцев с момента открытия международную выставку-форум "Россия" посетили 6 миллионов человек.

По прошествии трех месяцев с момента открытия международную выставку-форум "Россия" посетили 6 миллионов человек. "Юбилейным" гостем стал Дмитрий Ершов из Москвы, приехавший на ВДНХ вместе с супругой Ириной и детьми. Об этом сообщили в дирекции выставки.Шестимиллионный посетитель и его семья получили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве подарка поездку в Салехард на главный праздник народов Севера - День оленевода. В ходе поездки Ершовы пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.Дмитрия и его семью ждет насыщенная программа. Им предоставят возможность посмотреть на гонки оленьих упряжек, устроят показ национальной одежды из оленьего меха и обязательно предложат местные блюда и красоты Арктики. Об этом рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова."Когда-то День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал", - отметила Татьяна Бучкова.Между тем генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова подчеркнула, насколько особенным стало 4 февраля в работе выставки. По ее словам, рубеж в шесть миллионов посещений выставка-форум преодолела в день, когда прошло ровно три месяца с момента ее открытия.Сам Дмитрий Ершов признался, что не ожидал такого теплого приема, и даже не предполагал, что он и члены его семьи станут уникальными гостями. "Спасибо большое за такой теплый прием - это очень приятно, что мы поедем в новый регион", - поделился Дмитрий Ершов.