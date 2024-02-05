С начала зимнего периода 2023-2024 гг. со станций и перегонов Горьковской железной дороги снегоуборочной техникой выполнено 8,25 тыс. рейсов, вывезено почти 2,8 млн м3 снега.

С начала зимнего периода 2023-2024 гг. со станций и перегонов Горьковской железной дороги снегоуборочной техникой выполнено 8,25 тыс. рейсов, вывезено почти 2,8 млн м3 снега. Это превышает показатель прошлого сезона на 18%.Снегоочистительной техникой с ноября 2023 года по январь 2024 года было очищено почти 40 тыс. км пути, что превышает прошлогодний показатель на 8%. Максимальные объёмы снега были вывезены с 19 по 26 января 2024 года.Для уборки и вывоза снега было задействовано 109 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Из них 55 снегоуборочных машин, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмообдувочных машин и 8 струг-снегоочистителей.При работе в зимний период особое уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проходит комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования.На вокзалах и станциях еженедельно проводится ревизия осветительной аппаратуры, компрессорных установок, устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи. Также проверяются все служебно-технические здания и сооружения, объекты тепловодоснабжения.Кроме того, усилен контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Работники компании совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами. Организован контроль санитарного состояния платформ начальниками участков и машинистами.