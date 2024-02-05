Ковровский городской суд приговорил жителя Ковровского района на 2 года пребывания в тюрьме за хранение марихуаны без цели сбыта.

С мая по сентябрь прошлого года мужчина выращивал в парнике теплицы на своём участке земли содержащие наркотические вещества растения. «Плоды» с растений он собирал, сушил и измельчал для собственного дальнейшего использования.Деятельность осуждённого была остановлена сотрудниками отдела по оборотом наркотиков 22 сентября 2023 года. Сотрудники изъяли более 250г наркотиков и более 2кг частей растения, содержащего наркотические вещества. На суде мужчина свою вину признал. Суд вынес приговор о заключении подсудимого под стражу сроком на 2 года в тюрьме общего режима.