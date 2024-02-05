Жесткая авария: подробности ДТП во Владимирской области с участием автобуса
Стали известны...
"Жесткая авария": подробности ДТП во Владимирской области с участием автобуса
Стали известны подробности о ДТП с участием пассажирского автобуса. Видео "жесткой" аварии появилось ВКонтакте.
Она произошла на третьем километре автодороги "Владимир-Улыбышево-Коняево". 4 февраля в 12.10. 44-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу.
После чего столкнулся с иномаркой "Форд Мондео".
За рулем машины, по информации региональной ГИБДД, находилась девушка 95-ого года рождения. Пострадали она и её пассажир.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.