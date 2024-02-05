Житель города Меленки, незаконно удерживая «недруга» в квартире, чуть не убил его.
Шокирующую...
Житель города Меленки, незаконно удерживая «недруга» в квартире, чуть не убил его.
Шокирующую историю рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области:
«… По предварительным данным, житель Меленок 1990 года рождения пришел в квартиру по месту жительства фигуранта, чтобы выяснить отношения с находившимся с ним в тот момент знакомым…»
Хозяин жилища, в свою очередь, угрожая гостю убийством, а также демонстрируя нож и пневматический пистолет, избил его.
Уточняется, что мужчина в дальнейшем несколько раз выстрелил «недругу» в ногу.
«… Подозреваемый удерживал потерпевшего в квартире на протяжении нескольких часов, не давая покинуть ее. В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью».
Уточняется, что в настоящее время расследуется именно «уголовное дело» по признакам преступления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ («незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья...»).
Проводятся допросы, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Фото: freepik.com