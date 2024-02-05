42-летний ковровчанин устроился работать курьером у телефонных мошенников. Всего фигурант похитил у доверчивых пенсионеров около двух миллионов рублей, сообщили в УМВД. Все преступления

42-летний ковровчанин устроился работать курьером у телефонных мошенников. Всего фигурант похитил у доверчивых пенсионеров около двух миллионов рублей, сообщили в УМВД. Все преступления обвиняемый совершил в декабре прошлого года. Мужчина действовал по инструкции мошенников, которые направляли его на конкретные адреса за деньгами. Часть средств за услуги обвиняемый оставлял себе, а остальную – переводил злоумышленникам. От