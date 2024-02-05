33-летний мужчина зашел в квартиру к фигуранту, чтобы выяснить отношения с находившимся у него знакомым. Причем он действительно собирался просто поговорить. Инцидент произошел в декабре

33-летний мужчина зашел в квартиру к фигуранту, чтобы выяснить отношения с находившимся у него знакомым. Причем он действительно собирался просто поговорить. Инцидент произошел в декабре прошлого года. В момент словесного конфликта хозяин квартиры вмешался и стал угрожать гостю убийством. Затем он продемонстрировал нож и пневматический пистолет. Уйти мужчина не мог – хозяин квартиры насильно удерживал