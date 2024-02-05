В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело.

В отношении жителя Мурома возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что фигуранта оповещали о мероприятиях, связанных с призывом, однако он не являлся по повесткам в военкомат.«Расследование уголовного дела контролируется городской прокуратурой», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.