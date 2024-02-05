Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении восьми...

Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении восьми пенсионеров.Следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Коврова.Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Вот что рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:«В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемого к совершению в декабре прошлого года восьми эпизодов противоправной деятельности. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2 миллионов рублей. Действовал фигурант по указанию сообщников - кураторов, которые направляли его на конкретные адреса обманутых ими граждан. А пожилым жителям Коврова в возрасте от 80-ти до 83-х лет, в свою очередь, телефонные мошенники звонили и вводили в заблуждение последних, используя стандартную схему «Ваш родственник стал виновником ДТП»…»Полученные от пенсионеров денежные средства, сумма которых каждый раз варьировалась от 100 000 до 350 000 рублей, мужчина переводил на обозначенные кураторами счета, небольшой «процент» оставляя себе.«Деятельность» 42-летнего курьера была пресечена оперативными сотрудниками полиции Ковровского МО МВД России в начале января 2024 года.Свою вину мужчина признал полностью, а также в ходе следствия частично возместил причиненный ущерб.В настоящее время данное уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com