Cлучается такое, что наши любимые артисты умирают. Это происходит по самым разным причинам – проблемы со здоровьем, вредные привычки и даже убийства. Но после них остается полюбившаяся музыка.

Cлучается такое, что наши любимые артисты умирают. Это происходит по самым разным причинам – проблемы со здоровьем, вредные привычки и даже убийства. Но после них остается полюбившаяся музыка.Эксперты портала TheRichest составили список самых богатых музыкантов, которые умерли молодыми. По мнению экспертов, если бы эти артисты продолжили жить, их состояние выросло бы многократно.10. Уитни ХьюстонУитни Хьюстон была американской певицей и актрисой. Ее состояние оценивается в $20 млн. Она умерла в 2012 г. Считается, что это была трагическая случайность, однако известно, что певица употребляла наркотики, что также могло послужит причиной смерти.9. Тупак ШакурТупак Шакур был рэпером и актером. Его состояние при жизни оценивается в $40 млн. Он был очень противоречивой личностью, провел какое-то время в тюрьме. В 1996 г. рэпер был застрелен.8. АвичиЕго настоящее имя – Тим Берглинг. Это шведский музыкант и диджей. Состояние Авичи при жизни оценивается в $50 млн. Он умер в 2018 г. в возрасте 28 лет.7. Фредди МеркьюриФредди Меркьюри пел в группе Queen, но также у него была и сольная карьера. Он умер в возрасте 45 лет в 1991 г. Его состояние при жизни оценивается в $100 млн.6. Курт КобейнЭтот американский певец и автор песен известен тем, что выступал в составе группы Nirvana. К моменту смерти его состояние оценивалось в $100 млн.Он умер в возрасте 27 лет.5. Боб МарлиБоб Марли ушел из жизни в возрасте всего лишь 36 лет. К моменту смерти его состояние оценивается в $130 млн. Причиной смерти стал рак.4. Джимми ХендриксОн стал любимым исполнителем во всем мире. Он не только играл на гитаре, но также пел и сочинял песни. Он умер в возрасте всего лишь 27 лет. его состояние оценивается в $175 млн.3. Элвис ПреслиЭлвис Пресли был кумиром миллионов. Он умер в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Его состояние на момент смерти оценивается в $300 млн.2. Майкл ДжексонМайкл Джексон был настоящим королем поп-музыки. Он умер в возрасте 50 лет. На тот момент его состояние оценивалось в $600 млн.1. Джон ЛеннонДжон Леннон известен тем, что был участником знаменитой группы The Beatles. Однако он также сочинял песни и продолжал сольную карьеру. Леннон был убит фанатом в возрасте 40 лет. Его состояние оценивается в $800 млн.